شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. موعد حلف اليمين للمندوبين المساعدين الجدد بمجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين عن مواعيد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد دفعتي 2016، 2017 المعينين بالقرارين الجمهوريين رقمى 227، 228 لسنة 2021 على النحو التالى:

1- خريجو دفعة 2016 يوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021.

2- خريجو دفعة 2017 يوم الخميس 2 سبتمبر 2021.

- كما أعلن مجلس الدولة عن ضوابط الحضور وهي كالتالي:

1- الحضور بالزي الرسمي بلون داكن.

2- الحضور في تمام التاسعة صباحا لمقر مجلس الدولة بالدقي.

3- يتعين على الذين يعملون في أى جهة تحديد موقفهم النهائي منها قبل حلف اليمين.

4- لا يجوز حضور أى مرافق إلا بموافقة مكتوبة مسبقة.

5- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.