كورونا في 24 ساعة| خطة لتطعيم طلاب المدارس.. وإجراءات حكومية للسيطرة على الوضع الوبائي

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ24 ساعة الماضية، كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 517 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 237056 حتى اليوم.

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