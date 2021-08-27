حدث ليلاً| التعليم العالي تعلن موعد بدء الدراسة.. داعش يستهدف كابول بتفجيرين أسقطا قتلى وجرحى

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة الخميس-الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

التعليم العالي: 9 أكتوبر المقبل بداية العام الدراسي الجديد بالجامعات

كشف عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، عن موعد بداية العام الدراسي الجديد بالجامعات، قائلا: العام الدراسي سيبدأ في 9 أكتوبر المقبل.

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​المشرف على مكتب التنسيق يكشف تفاصيل إعلان بدء المرحلة الثانية

قال سيد عطا رئيس قطاع التعليم العالي والمشرف على مكتب التنسيق، إن إعلان نتيجة التنسيق بعد إغلاق موقع تسجيل الرغبات بـ72 ساعة، مضيفًا أن المرحلة الثانية سيتم إعلانها من وزير التعليم العالي في مؤتمر صحفي، بالإضافة إلى إعلان الحد الأدنى والأعلى وبداية التنسيق ونهاية المرحلة.

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معركة بالأسلحة وقتلى أمريكيين بتفجيري كابول.. ماذا حدث في العاصمة الأفغانية؟

شهدت العاصمة الأفغانية، كابول، تفجيران في محيط المطار، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة ودول غربية لإجلاء رعاياها من البلاد.

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"الحرة" الأمريكية: "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجومي مطار كابول الأفغاني

ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم الخميس، أن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مسؤوليته عن هجومي مطار حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية كابول.

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البنتاجون: داعش يشكل تهديدا على قواتنا في أفغانستان

أعلن قائد القيادة الأمريكية الوسطى، أن مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، يشكلون تهديدا حقيقيا للقوات الأمريكية في أفغانتسان، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

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مصر تدين التفجيرين الإرهابيين بالقرب من مطار كابول

أعربت جمهورية مصر العربية اليوم الخميس عن بالغ إدانتها للتفجيرين الإرهابييّن اللذين وقعا بالقرب من مطار كابول بأفغانستان، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات من الأشقاء الأفغان، وكذا أفراد من الجيش الأمريكي.

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الأزهر يدين العمليات الإرهابية بمحيط مطار كابول ويعزي الشعب الأفغاني

أدان ألأزهر الشريف بأشد العبارات الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من مطار كابول بالعاصمة الأفغانية، اليوم الخميس، وراح ضحيتهما عشرات القتلى والمصابين.

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الفريق أسامة ربيع: أنفاق بورسعيد شهدت مرور نحو 6 ملايين سيارة في أقل من 6 أشهر

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تفقد عددًا من المرافق الخدمية ومواقع العمل بالهيئة لمتابعة سير العمل، حيث جار تطوير عدد من المعديات والمراسي وأماكن التفتيش، فضلًا عن تخصيص أماكن مجهزة لذوي الهمم بالمعديات.

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سلطنة عمان تطالب المغرب والجزائر بمعالجة المسائل الخلافية بينهما

طالبت وزارة الخارجية العمانية المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بضرورة معالجة المسائل الخلافية بينهما عبر الحوار والتفاهم بما يحفظ للبلدين مصالحهما العليا في الأمن والاستقرار ودوام التعاون القائم على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

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السيسي يعزي رئيس مجلس السيادة السوداني في ضحايا الفيضانات

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

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‏بايدن: داعش هو الذي أزهق أرواح العديد من الأمريكيين

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن تنظيم داعش الإرهابي هو من أزهق أرواح العديد من الأمريكيين والمدنيين الأفغان في مطار كابل، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

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بايدن: أوافق على إرسال قوات أمريكية إضافية إلى أفغانستان إذا دعت الحاجة

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه سيوافق على إرسال قوات إضافية إلى أفغانستان إذا دعت الحاجة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

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‏‏بايدن: سنرد في أفغانستان بعمليات عسكرية واسعة النطاق "بقوة ودقة"

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة سترد في أفغانستان بعمليات عسكرية واسعة النطاق بقوة ودقة.

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"أتحمل المسؤولية كاملة".. بايدن يعلق على مقتل أمريكيين بكابول

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يتحمل المسؤولية كاملة عما حدث للقوات الأمريكية في أفغانستان، في أعقاب مقتل ١٢ عسكريا أمريكيا في تفجيري كابول.

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الري: تأهيل الترع وتطوير واحة سيوة أولى مهامنا الفترة المقبلة

قال المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعي تأهيل وتبطين الترع ومشروعات الري الحديث، بالإضافة إلى مشروع تطوير واحة سيوة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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