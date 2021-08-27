شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بالتذكار الشهرى للسيدة مريم العذراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الجمعة، الكنيسة الأرثوذكسية بالتذكار الشهرى للسيدة مريم العذراء، حيث يتم الاحتفال به يوم 21 من كل شهر قبطى.

وتعتبر أيقونات السيدة مريم العذراء عديدة جداً، ولكن السيدة مريم العذراء بحسب التقليد الأرثوذكسى، لاتُرسم وحدها أبداً، بل هى دائماً مع السيد المسيح، ويتم تكريمها لأنها ترشد دائماً إلى ابنها.

وما يجمع بين أيقونات السيدة، أنها تحتوى غالباً على 3 نجوم: الأولى على هامة العذراء، والاثنتان الباقيتان على كتفيها، وتشير هذه النجوم بحسب التفسير الرمزى الشائع إلى أن السيدة كانت "قبل الولادة عذراء وفى الولادة عذراء وبعد الولادة عذراء".

وتركّز الأيقونة على أساسين هامين فى التعليم الأرثوذكسي يختصان بالعذراء مريم: هى "والدة الإله" و "الدائمة البتوليّة".

ويوجد عدة روايات وقصص حول ظهور السيدة العذراء مريم على كنائس مصرية، كان أول توثيق كنسى لها منذ أكثر من نصف قرن، وآخرها الظهور الأخير المنيا، لكن الكنيسة القبطية لم تعلق عليه حتى الآن، ومن أبرز تجليات العذراء:

1 - ظهرت العذراء فى فرنسا فى مدينة لورد فى الفترة من الخميس 11 فبراير إلى الجمعة 16 يوليو سنة 1858، 8 مرات.

2 - ظهرت فى فاتيما بالبرتغال فى الفترة من 12 مايو إلى 13 أكتوبر 1917، 6 مرات.

3 - ظهرت فى بلجيكا فى الفترة بين 3 يوليو و29 نوفمبر 1932، 4 مرات.

4 - ظهرت العذراء فى جرانيديل بأسبانيا فى الفترة من 18 يونيو 1961 إلى 13 نوفمبر 1965 م.

5 - ظهرت العذراء فى مصر عدة مرات وتحديدا فى حى الزيتون فى 2 إبريل 1968، وفى شبرا سنة 1986 فى كنيسة القديسة دميانة، وفى شنتا الحجر خلال صوم العذراء أغسطس 1997، وفى أسيوط عام 2000 وفى الوراق عام 2009.