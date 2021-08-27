شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصائح الحماية المدنية لتلاشى احتراق السيارات فى الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أوصت الإدارة العامة للحماية المدنية باتخاذ إجراءات واحتياطات معينة لتلاشى احتراق السيارات على الطرق. وشملت قائمة الإرشادات والنصائح لقائدى السيارات ما يلى:
- القيادة فى الصباح الباكر.
- تجنب القيادة فى الطرق شديدة الازدحام وفى أوقات الحر القصوى.
- التأكد من عمل دورة تبريد السيارات وتيل الفرامل.
- الاطمئنان دائما على مياه "الردياتير" وتزوديها.
- الحذر عند فتح غطاء "الردياتير" أثناء سخونة المحرك.
- تجنب تزويد مياه "الردياتير" الساخنة بأخرى باردة إلا إذا كان الموتور يعمل حتى لا يتلف "وش السلندر".
- تفضيل استخدام الطرق المسطحة على الكبارى والأنفاق.
- التأكد من سلامة الاطارات تجنبا لانفجارها، ضبط ضغط هواء الإطارات بما يلائم حرارة الجو.
- إخلاء السيارات من المواد الغازية والمشروبات الغازية والعطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام.
- فتح نوافذ السيارة بشكل بسيطة.
- عدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل، تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.
- التأكد من عدم وجود تسرب بدائرة الوقود "الخزان – المواسير والخراطيم - منظم الوقود".
- فحص خراطيم الوقود والتأكد من عدم وجود أي تشققات بها مع إحكام ربط الفواصل.
- عدم استخدام الوقود في تنظيف أجزاء المحرك وتشغيله قبل أن يجف من الوقود.
- عدم عمل أي من اللحامات في أي موضع بدائرة الوقود إلا بعد اتخاذ الاحتياطات.
- التأكد من سلامة التوصيلات بالدائرة الكهربائية للسيارات.
- عدم استخدام الأسلاك الكهربائية غير المطابقة أو غير المناسبة للدائرة الكهربائية للسيارة.
- عدم ترك الأسلاك غير مغطاة حتى لا يحدث أي احتكاك بجسم السيارة.
- عدم ملامسة أسلاك طرفي البطارية لمعدن السيارة.
- عدم التدخين تحسبا لسقوط أجزاء من السيجارة داخل السيارة أثناء القيادة.