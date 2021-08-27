شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصائح الحماية المدنية لتلاشى احتراق السيارات فى الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت الإدارة العامة للحماية المدنية باتخاذ إجراءات واحتياطات معينة لتلاشى احتراق السيارات على الطرق. وشملت قائمة الإرشادات والنصائح لقائدى السيارات ما يلى: القيادة فى الصباح الباكر.

تجنب القيادة فى الطرق شديدة الازدحام وفى أوقات الحر القصوى.

التأكد من عمل دورة تبريد السيارات وتيل الفرامل.

الاطمئنان دائما على مياه "الردياتير" وتزوديها.

الحذر عند فتح غطاء "الردياتير" أثناء سخونة المحرك.

تجنب تزويد مياه "الردياتير" الساخنة بأخرى باردة إلا إذا كان الموتور يعمل حتى لا يتلف "وش السلندر".

تفضيل استخدام الطرق المسطحة على الكبارى والأنفاق.

التأكد من سلامة الاطارات تجنبا لانفجارها، ضبط ضغط هواء الإطارات بما يلائم حرارة الجو.

إخلاء السيارات من المواد الغازية والمشروبات الغازية والعطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام.

فتح نوافذ السيارة بشكل بسيطة.

عدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل، تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.

التأكد من عدم وجود تسرب بدائرة الوقود "الخزان – المواسير والخراطيم - منظم الوقود".

فحص خراطيم الوقود والتأكد من عدم وجود أي تشققات بها مع إحكام ربط الفواصل.

عدم استخدام الوقود في تنظيف أجزاء المحرك وتشغيله قبل أن يجف من الوقود.

عدم عمل أي من اللحامات في أي موضع بدائرة الوقود إلا بعد اتخاذ الاحتياطات.

التأكد من سلامة التوصيلات بالدائرة الكهربائية للسيارات.

عدم استخدام الأسلاك الكهربائية غير المطابقة أو غير المناسبة للدائرة الكهربائية للسيارة.

عدم ترك الأسلاك غير مغطاة حتى لا يحدث أي احتكاك بجسم السيارة.

عدم ملامسة أسلاك طرفي البطارية لمعدن السيارة.

عدم التدخين تحسبا لسقوط أجزاء من السيجارة داخل السيارة أثناء القيادة.