شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2021.. تعرف على شروط الالتحاق بقسم اللغة الإنجليزية بـ آداب عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس شروط التسجيل ببرامجها الدراسية، وكذلك البرامج المتميزة للعام الدراسي 2021 / 2022 وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة.

وكشفت الكلية عن شروط برامج ليسانس الآداب فى اللغة الإنجليزية وآدابها، والذى يعتبر أحد أهم الأقسام بالكلية حيث يلقى رغبة قوية من الطلاب وإقبال كبير للالتحاق به.

وحدد الكلية شروط القبول بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها، حيث يقبل الطالب الحاصل على 48 درجة في مادة اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة.

كما يشترط للقبول بالقسم اجتياز اختبار القبول الذى يعده القسم ولا يقبل التحويلات ولا المحولين من أقسام أخرى ولا طلاب الانتساب.