شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للآثار: الأقصر على موعد مع التاريخ بحفل "طريق الكباش" نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأضاف الدكتور مصطفى وزيرى لـ"الخليج 365" أن أعمال الحفائر فى طريق الكباش مستمرة، وتم الانتهاء من الطريق بنسبة 98%، وكل زائري المنطقة سيستمتعون بالمرور والمشى والتجول داخل هذا الطريق، مستطردًا: "هيخلى الأقصر جنة، فهو بمثابة متحف مفتوح، وجار العمل على تنظيف وترميم المعابد، وبالفعل ظهرت النقوش والألوان لأول مرة من بعد بنائها من قبل المصرى القديم"، مشدداً على أنه سيكون الاحتفال بافتتاح مشروع إحياء طريق الكباش الفرعونى بمحافظة الأقصر كرنفالا حقيقيا، حيث يتم خلاله العمل على إبراز جمال وآثار وعراقة ومواطنى الأقصر ومقوماتها السياحية والأثرية لإرسال رسالة للعالم كله لزيارة الأقصر، والتى يتم التجهيز لها منذ بضعة أشهر، حيث إنه من المقرر أن تكون الفعالية إبرازا لجمال الأقصر بأكملها، فسيتم تنظيم فعاليات بالحنطور والتى تحمل أعلام مصر وسيتم تطويرها بالكامل قبل الافتتاح لتكون واجهة حضارية للأقصر، وكذلك سيتم الاحتفال بالمراكب النيلية والدهبيات فى قلب نهر النيل وهى تحمل لافتات مميزة تحتفى بطريق الكباش والحضارة المصرية، وكذلك ستخرج فجر يوم الاحتفال رحلات البالون الطائر وتحمل أعلام مصر وصور لطريق الكباش والمسئولين عن المشروع الأضخم فى الأقصر.

ووجه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الشكر للقيادة السياسية التي تولي اهتماما غير مسبوق لملف الآثار، موضحا أن طريق الكباش سيصل ما بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر بطول 2 كيلو و700 متر، حيث إن المحافظة بدأت فترة الإزالات القديمة قبل عام 2011 وتم استئناف العمل مرة أخرى لجعل الأقصر متحفاً مفتوحاً ومدينة تستحق أن تكون مزارا سياحيا الأعلى والأعرق على مستوى العالم، مؤكدا أن رئيس الوزراء قال إن حفل موكب المومياوات كان رائعاً، ويجب عمل احتفال يليق بمدينة الأقصر، وسيكون الاحتفال تزامناً مع العيد القومي لمدينة الأقصر والذي يتزامن أيضا مع اكتشاف مقبرة توت غنخ آمون.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري أن محافظة الأقصر تنتظر حفلا تاريخيا سيستمر عدة أشهر من إنارة ودهانات وغيرها، كما سيكون هناك احتفالية يشهد لها العالم أجمع والجميع سيشارك فيها، كما أن الوزير اقترح إجراء احتفال كل عام لمدينة الأقصر وليس هذا العام فقط، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الممر الأثری، وجار استكمال أعمال الحفائر، موضحاً أن أهم ما يميز هذا المشروع منذ لحظة الكشف الأولى عنه منذ نحو 70 عاماً حتى الآن أنه مشروع مصری 100%، لافتا إلى أن أعمال مشروع طريق الكباش تمتد على محور شمالى جنوبى لمسافة حوالى 2700 م طول، وذلك فيما بين المسرح العاشر لمعبد الكرنك شمالا، مروراً بمعبد موت، وصولاً لمعبد الأقصر جنوبا.