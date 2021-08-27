شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار صرف معاشات أغسطس اليوم من ماكينات الصرف الآلى لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى صرف معاشات أغسطس الجارى اليوم الجمعة من ماكينات الصرف الآلى، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة .

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ قد أصدرت تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

على جانب آخر، تستعد وزارة التضامن الاجتماعى لصرف معاشات سبتمبر من بنك ناصر الاجتماعىُ الأسبوع المقيل وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.