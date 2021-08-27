برلماني يطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية لرفع كفاءة المحاور الرئيسية الرابطة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، من الحكومة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتعزيز جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق في القاهرة الكبرى، تحقيقًا لسهولة ويسر الحركة للمواطنين من مرتادي تلك الطرق والمحاور، وللقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث شبكة الطرق والمحاور المرورية ووضع المعالجات الهندسية لإعادة المظهر الحضاري للقاهرة الكبرى.

كما طالب "أباظة"، فى بيان اليوم الخميس، بتنفيذ التكليف الرئاسي بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة المحاور الرئيسية التي تربط شرق القاهرة بغربها، خاصة كوبري 6 أكتوبر ومحوري الفنجري و26 يوليو، وفتح محاور ربط جديدة، بالإضافة إلى تطوير منظومة النقل بمنطقة غرب القاهرة الكبرى، وذلك تكاملاً مع ما تم فى منطقة شرق القاهرة، بهدف التخفيف على المواطنين بمنطقة غرب القاهرة والتى تعانى من كثافات واختناقات مرورية شديدة، من خلال إنشاء محاور رئيسية وربطها بالمحاور الإقليمية المحيطة، فضلاً عن الاهتمام بأمن وسلامة المواطنين من المارة من خلال إنشاء عدد كافى من كبارى المشاة.

وتابع:"يجب على الحكومة وضع الخطط اللازمة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لمواجهة الأزمات المرورية الكبيرة داخل بعض محاور القاهرة"، مشيدًا بحرص الرئيس السيسي على المتابعة المستمرة لمثل هذه الملفات.