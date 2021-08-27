شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق .. مؤشرات شبه نهائية: الطب 92% والأسنان 91% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع قرب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، وغلق باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة بموقع التنسيق الإلكترونى مساء أمس الخميس، بدأت تتكشف المؤشرات الشبه نهائية للقبول بالكليات الجامعية لعام 2021/ 2022.

وتكشف المؤشرات شبه النهائية، وفقا لما كشفه المجمع التكرارى لمجاميع طلاب الثانوية العامة والطاقة الاستيعابية لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق، وجود انخفاض كبير فى الحد الأدنى للقبول بالكليات، بالإضافة إلى استيعاب جميع طلاب شعبة العلمى علوم فى كليات القطاع الطبى، حيث إن إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى 22954 طالبا وطالبة يتأكد استيعاب جميع الطلاب بكليات القطاع الطبى، بالإضافة إلى توافر أماكن شاغرة أمام طلاب المرحلة الثانية التنسيق بكليات العلاج الطبيعى وكذلك التمريض.

ومن المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول بكلية الطب 92% وأقل، وذلك نظرا لأن إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على مجموع 92% حوالى 10 آلاف طالب وهى القدرة الاستيعابية لكليات الطب البشرى على مستوى الجامعات الحكومية.

ووفقا للمجمع التكرارى لطلاب الثانوية العامة نجد أن عدد الطلاب وانخفاض الحد الأدنى لكليات الطب يتبع ذلك انخفاضا فى حد القبول بكليات طب الأسنان، فمن المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان حوالى 91% نظرا لكون عدد الطلاب المشتركين فى متوسط الدرجة يبلغ عددهم حوالى 2500 طالب، وهى الطاقة الاستيعابية لكليات الأسنان على مستوى الجامعات الحكومية.