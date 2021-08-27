شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تشكل لجنة لوضع ضوابط لرسوم التصوير بشوارعها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اثارت لائحة رسوم التصوير السينمائى والإعلانات بشوارع وميادين وجراجات العاصمة، جدلا، خاصة فى الوسط السينمائى، حيث تم تحديد رسوم التصوير السينمائى والإعلانات فى اليوم 100 ألف جنيه، و15 ألف جنيه للتصوير من ساعة لـ 4 ساعات.

وأكدت مصادر بمحافظة القاهرة، أن سبب إصدار لائحة بتحديد الرسوم هى وجود عشوائية فى تحصيل رسوم التصوير بشوارع العاصمة وهو ما يضيع على المحافظة اموال كثيرة، ويفتح الباب لتربح أشخاص بشكل غير قانونى، ما جعل المحافظة تعمل على إصدار لائحة خاصة برسوم تصاريح التصوير.

وفى البداية كان يتم إصدار تراخيص التصوير بالشوارع، من خلال ادارات الإشغالات بالأحياء بشكل تقديرى وليس وفق لائحة محدده، وكان يتم تقدير الرسوم بمبالغ ما بين 10 ألاف جنيه و30 الف جنيه، ويتم دفعها بشكل رسمى ولكن فى نفس الوقت يتم دفع رسوم اخرى بشكل غير رسمى.

وبدأت لجنة من محافظة القاهرة فى وضع لائحة تفصيلية توضح ضوابط الرسوم المالية الخاصة بالتصوير فى وشوارع القاهرة بما لا يمثل عبء على صناع السينما، وبما يضمن عدم إهدار أموال الدولة .

ومن المقرر أن تختلف القيم المالية المدفوعة مقابل التصوير، حسب العمل الى يتم تصويره، بحيث يكون هناك لائحة تحدد نوعية العمل "تجارى، أو إعلانى، أو فنى"، وبناءا عليه سيتم تحديد القيم ورسوم الترخيص.

وعقب اصدار قرار المحافظة برسوم للتصوير فى شوارع العاصمة، التقى الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لبحث التوافق حول وضع ضوابط لدفع الرسوم مقابل التصوير.

من جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة حريصة على دعم السينما وأعمال الفن والتصوير بنطاق محافظة القاهرة والدعم من جميع أجهزة الدولة، إيمانا بدورهم الهام فى إبراز أعمال التنمية والتطوير التى تشهدها مصر فى الأعمال الفنية والى ى ينعكس على دعم قطاعى الاستثمار والسياحة.

أصدرت محافظة القاهرة بيان بشأن لائحة رسوم التصوير السينمائى والإعلانات بشوارع وميادين وجراجات القاهرة، حيث أكدت أنه تم التوافق على وضع ضوابط للقيم المالية حسب التصوير لأعمال تجارية أو اعلانية أو فنية .

وقال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، ل الخليج 365، أنه تم التوافق مع محافظ القاهرة، لتخفيض قيمة رسوم التصوير السينمائى فى شوارع المحافظة مع وضع لائحة تفصيلية حول القيم المالية.

وتعتبر العاصمة من أهم المحافظات التى تجذب صناع السينما لتصوير الأعمال السينمائية بها، خاصة ان العاصمة تضم عدد كبير من المناطق التاريخية التى تحكى فترة هامة فى تاريخ مصر، كما تضم عدد كبير من المناطق الشعبية والتى تمثل التراث الشعبى، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الأسواق التى كانت مادة سينمائية للمؤلفين والمخرجين.