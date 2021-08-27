شكرا لقرائتكم خبر عن صباح اليوم.. تحويلات مرورية لإنشاء محور الزمر بمنطقة شارع السودان بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة تزامناً مع تنفيذ بعض الأعمال الإنشائية الخاصة بمطلع محور الزمر القادم من جامعة الدول العربية اتجاه محور الزمر بتقاطع شارعى جامعة الدول العربية مع شارع السودان، ما يستلزم غلق كلى لشارع السودان الاتجاه القادم من منطقة أرض اللواء باتجاه مناطق الدقى وشارع التحرير تحديداً أسفل كوبرى ناهيا، وذلك لمدة 3 أيام، بدء من صباح الجمعة 27 أغسطس 2021 حتى صباح يوم الأحد 29 أغسطس2021 فى أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً، دون تعطيل حركة المرور.
وتجرى إدارة المرور عددا من التحويلات المرورية التالية:
- القادم من شارع السودان من مناطق أرض اللواء متجهاً لمناطق الدقى وشارع التحرير يقوم بالسير يساراً قبل موقع الغلق الكلى اتجاه فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى ناهيا وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية ثم السير يميناً بشارع جامعة الدول العربية ثم يساراً للعودة مرة أخرى واستكمال السير.
- القادم من شارع السودان من مناطق شارع التحرير وكوبرى الخشب متجهاً لمنطقة أرض اللواء ويرغب فى استكمال السير بشارع السودان اتجاه مناطق أرض اللواء يقوم بالسير يميناً بشارع جامعة الدول العربية وصولاً حتى ميدان مصطفى محمود ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع جامعة الدول العربية وصولاً لشارع السودان ثم إستكمال السير يميناً بشارع السودان إتجاه مناطق أرض اللواء.
وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.