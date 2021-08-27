شكرا لقرائتكم خبر عن صباح اليوم.. تحويلات مرورية لإنشاء محور الزمر بمنطقة شارع السودان بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة تزامناً مع تنفيذ بعض الأعمال الإنشائية الخاصة بمطلع محور الزمر القادم من جامعة الدول العربية اتجاه محور الزمر بتقاطع شارعى جامعة الدول العربية مع شارع السودان، ما يستلزم غلق كلى لشارع السودان الاتجاه القادم من منطقة أرض اللواء باتجاه مناطق الدقى وشارع التحرير تحديداً أسفل كوبرى ناهيا، وذلك لمدة 3 أيام، بدء من صباح الجمعة 27 أغسطس 2021 حتى صباح يوم الأحد 29 أغسطس2021 فى أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً، دون تعطيل حركة المرور.

وتجرى إدارة المرور عددا من التحويلات المرورية التالية: