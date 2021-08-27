شكرا لقرائتكم خبر عن شروط القبول بالبرنامج الطبى الموسع بنظام الوحدات المتكاملة بطب عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العديد من البرامج الخاصة تستعد بها كل جامعة من الجامعات المصرية للعام الأكاديمى الجديد، وتفتح الباب للالتحاق بها، حيث تتناسب هذه البرامج مع متطلبات سوق العمل وإعداد خريج متميز قادر على المنافسة.

وفى هذا السياق تستعد جامعة عين شمس بعدد من البرامج الخاصة التى يأتى بعضها بالشراكة مع جامعات أجنبية، ويكون متاحا لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل البرامج الخاصة بكلية الطب بجامعة عين شمس، والذى يعرف باسم "البرنامج الطبي الموسع بكلية الطب"، كما يلى:

- تتمثل البرامج في كلية الطب فى البرنامج الطبي الموسع بنظام الوحدات المتكاملة بكلية الطب (علمي علوم).

- حددت الكلية شروط القبول بالبرنامج، أن يكون الطالب مرشحا من مكتب التنسيق للثانوية العامة المصرية، وما يعادلها شعبة علمي علوم إلى كلية طب جامعة عين شمس، أو إحدى كليات الطب البشري بالجامعات الحكومية وفقا للحد الأدنى لقطاع الطب.

- ضرورة اجتياز اختبارات القبول الخاصة بالبرنامج والتي تتضمن اختبار اللغة الإنجليزية + اختبار مهارات الحاسب الآلي – اختبار السمات الشخصية والتحدث باللغة الإنجليزية.

- يسمح بالقيد بهذا البرنامج للطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة علمي علوم أو ما يعادلها ممن تم توزيعهم عن طريق مكتب التنسيق أو إدارة الوافدين، أو من المحولين من كليات أخرى طبقا للشروط والمعايير والقواعد التي يحددها مجلس الكلية، بحيث لا تتجاوز القدرة الاستيعـابية للكلية وبما لا يتعارض مع جودة العملية التعليمية.

- على الطلاب التقدم بكافة المستندات المطلوبة والمعلن عنها بإدارة شئون التعليم والطلاب، وكذلك تعبئـة النماذج الخاصة بذلك، مع ضرورة تقديم شهادة إتقان اللغة الإنجليزية من جهة يعتمدها مجلس الكلية.

- لا يجوز قبول الطلاب المفصولين نهائيا من جامعة أخرى حكومية أو خاصة، ويجوز تحويل الطلاب المقيدين في إحدى كليات طب الأسنان بالجامعات الحكومية أو إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها وفقا لقواعد التنسيق في هذا الشأن، على أن يدرس الطالب بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس ستة فصول دراسية على الأقل.