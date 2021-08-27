شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تطارد عصابة عقب محاولتهم خطف مواطن ومصرع متهم وإصابة آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار حرص وزارة الداخلية على الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وحال تواجد قوة من مديرية أمن القاهرة والمعينة للتأمين بدائرة قسم البساتين، استغاث بهم أحد المواطنين بقيام 3 اشخاص بمحاولة خطفه و سرقته بالإكراه مستقلين سيارة ميكروباص بدون لوحات مستخدمين اسلحة نارية وبيضاء و الذى حدثت اصابته بجرح قطعي بفروة الراس نتيجة ضربه بمطواة من احد المتهمين.

قامت القوة الامنية بمطاردة السيارة على الطريق الدائرى حيث قام افراد العصابة بأطلاق النيران على قوات الشرطة، فقامت القوات بمبادلتهم إطلاق النيران مما نتج عنه مصرع قائد السيارة، واصابة أحد افراد التشكيل العصابى و فرار احد المتهمين و بحوزته فرد خرطوش، وجميعهم من ذوى الاتهامات الجنائية.

وعلى الفور تم ضبط المتهم المصاب وبحوزته سلاح ابيض المستخدم فى احداث اصابات المجنى عليه، و حال مبادلة المتهمين اطلاق النيران أصيبت احدى السيدات حال استقلالها سيارة تصادف مرورها بمكان الواقعة، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية.