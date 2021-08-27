شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب التنسيق.. القائمة الكاملة للمعاهد الخاصة العالية للسياحة والفنادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التعليم العالى القائمة الكاملة للمعاهد العالية الخاصة المعتمدة فى مصر، ويبلغ عدد المعاهد العالية الخاصة القائمة حالياً 189 معهدًا، موزعة على قطاعات أكاديمية متخصصة.

وتضم المعاهد: (54 معهدًا خاصًا عاليًا هندسيًا، 72 معهدًا خاصًا عاليًا "الشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات"، 20 معهدًا خاصًا عاليًا للغات والإعلام، 18 معهدًا خاصًا عاليًا للسياحة والفنادق، 17 معهدًا خاصًا عاليًا للخدمة الاجتماعية، 5 معاهد خاصة عالية تكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض، 2 معهدًا خاصًا عاليًا زراعيًا، 1 المعهد العالى للدراسات الإسلامية).

وينشر ”الخليج 365” القائمة الكاملة للمعاهد الخاصة العالية للسياحة والفنادق:

وتضم (18) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

المعهد العالى للسياحة والفنادق بـ6 أكتوبر

معهد الألسن العالى للسياحة والفنادق بمدينة نصر

المعهد المصرى العالى للسياحة والفنادق بمصر الجديدة

معهد سيناء العالى للسياحة والفنادق برأس سدر - جنوب سيناء

المعهد العالى للسياحة والفنادق والحاسب الآلى بالسيوف- الإسكندرية

المعهد القاهرة العالى للسياحة والفنادق بالمقطم

المعهد العالى للسياحة والفنادق بكينج مريوط- الإسكندرية

المعهد العالى للسياحة والفنادق بالإسكندرية ( إيجوث )

المعهد العالى للسياحة والفنادق بالأقصر

المعهد العالى للسياحة والفنادق بالغردقة

معهد الفراعنة العالى للسياحة والفنادق بالمريوطية - الهرم

المعهد العالى للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبى قير بالإسكندرية

المعهد العالى للسياحة والفنادق بالإسماعيلية ( إيجوث )

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

المعهد العالى للدراسات النوعية بمصر الجديدة

المعهد العالى للدراسات النوعية بالجيزة

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريش

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر