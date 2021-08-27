مصرع 4 أشخاص غرقا داخل بئر بالواحات البحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي 4 أشخاص مصرعهم غرقا؛ إثر سقوطهم داخل بئر بالواحات البحرية، شمال الجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حالة غرق جماعي بمنطقة أم اللفاع.

ووجه العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، بسرعة انتقال رجال الشرطة إلى محل البلاغ تنسيقا مع قوات الإنقاذ.

وانتشلت الشرطة جثامين كل من محمد سيد 23 سنة وخالد سيد 20 سنة يقيمان القاهرة، واثنين آخرين مجهولي الهوية تم إيداعها مشرحة مستشفى الواحات المركزي.

وشكل المقدم مصطفى زيدان مفتش الواحات فريق بحث بقيادة الرائد محمد فودة رئيس مباحث الواحات البحرية؛ للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.