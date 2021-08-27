​​غرامة وترحيل.. عقوبة المخالفين لتعليمات السعودية بعد فتح الطيران لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

مع إعلان المملكة العربية السعودية، عودة الطيران السعودي إلى مصر بشكل مباشر، بدأ العديد من المصريين البحث عن شروط السفر إلى السعودية.

ورفعت السعودية، تعلیق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها، للمقيمين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم.

واشترطت السعودية على الوافدين من الدول التي رفع الحظر عنها، الحصول على شهادة PCR لغير السعوديين والحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

وشددت السلطات السعودية على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، على جميع العائدين من الدول التي رفع حظر السفر عنها.

وأهابت بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح السفر إليها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم.

بدورها، دعت المديرية العامة للجوازات السعودية، جميع المسافرين القادمين إلى المملكة، من غير المواطنين السعوديين من المحصنين وغير المحصنين، إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونيا، قبل وصولهم إليها للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.

من جانبه، قال الملحق العمالي كريم أبو السعود، القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض التابع لوزارة القوى العاملة المصرية، إن الوافد المصري المخالف للتعليمات الإجراءات الاحترازية السعودية يستعرض للعقوبة المالية والترحيل.

وأضاف أبو السعود في بيان، أن الوافد المصري المخالف لمدة المكث في المنزل - (عزل)- يتعرض للغرامة المالية التي قد تصل إلى 10000 آلاف ريال سعودي، والترحيل، لذا يتوجب على المواطن اتباع كافة الإجراءات والتعليمات.

من ناحيتها، أتاحت وزارة الصحة والسكان، للمواطنين الراغبين في السفر وحصلوا على لقاح غير معتمد بإحدى الدول خاصة للقاحات "سينوفارم - سينوفاك - سبوتنيك V"، الحصول على جرعة ثالثة من اللقاح المعتمد دوليا تسهيلًا عليهم.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الهجرة، لتسجيل بيانات المصريين الراغبين في السفر وتلقوا لقاحًا غير معتمد لدى الدول المسافرين إليها بغرض العمل أو الدراسة فقط، للتسجيل لدى الوزارة حتى يتم موافاة وزارة الصحة بكل البيانات لاتخاذ اللازم تجاه المسافرين وإعطائهم الجرعة اللازمة للقاح المعتمد لدى الدول المتوجهين إليها.

وطالبت وزارة الهجرة، المسافرين الراغبين في تلقي اللقاح المعتمد بتسجيل بياناتهم واستيفاء الاستمارة المرفقة عبر الرابط الآتي:اضغط هنا ، موضحين خلالها مكان تلقيهم التطعيم الأول ووسائل التواصل معهم، واستيفاء البيانات الأساسية بالاستمارة.

كما أتاحت وزارة الصحة، طريقة أخرى لتسجيل بيانات المصريين الراغبين في الحصول على اللقاح المعتمد، عبر الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل بيانات الراغبين في الحصول على اللقاح عبر الرابط:اضغط هنا .

ويتم التسجيل عبر اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني اضغط هنا

2- اختيار "التسجيل لطلب اللقاح"، ثم اختيار "تطعيم بغرض السفر".

3- كتابة البيانات المطلوبة، وفي خانة الجنسية يتم اختيار "مصري- إعادة تطعيم لأغراض السفر".

4- استكمال الإجراءات والبيانات وتأكيد عملية التسجيل.

5- سيتم إرسال رسالة لتأكيد التسجيل.

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