الزراعة للفلاحين: أحصل على تقاوي المحاصيل الاستراتيجية آمنة بأسعار تنافسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لفحص التقاوي التابعة لوزارة الزراعة، إن الوزارة تتيح كافة أنواع المحاصيل الشتوية بكميات تكفي المساحات المزروعة، مشيرًا إلى أن عدد منافذ الإدارة بلغت 272 منفذًا موزعة على محافظات الجمهورية.

وأضاف إبراهيم، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن المنافذ منتشرة بالجمعيات ومديريات الزراعة التابعة لكل محافظة، لافتًا إلى أن توفير التقاوي الآمنة بأسعار تنافسية عن الأسواق ضمن أحد فعاليات مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقتها الدولة المصرية لمساندة المزارعين.

وأوضح أن توفير تقاوي المحصول الاستراتيجي الأول "القمح" كان له الأولوية، حيث بلغ سعر الشيكارة 260 جنيهًا، مطالبًا المزارعين بعدم شراء تقاوي مجهولة المصدر.

ولفت رئيس الإدارة المركزية، إلى تدشين لجان متابعة تمر على المنافذ بصفة دورية للتأكد من التخزين الجيد للتقاوي بأماكن جيدة التهوية، مضيفًا: "أسعار التقاوي هذا العام أقل من الأعوام السابقة؛ من أجل دعم المزارعين".

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