شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: سنخطط لتوجيه ضربة لتنظيم داعش فى الوقت المناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كما أكد بايدن أن من قاموا بهذا الهجوم في كابل يعرفون أننا لا نغفر ولا ننسى وسنلاحقهم ليدفعوا الثمن، مؤكدا أنه سنستمر في تنفيذ التزامنا المقدس تجاه عائلات الجنود الأمريكيين وأنا أعرف حقيقة ما يشعرون به، وأضاف بايدن أن القادة في واشنطن يتابعون الأمر بتفاصيله والوضع على الأرض في أفغانستان ما زال يتطور، مؤكدا أنه تم إجلاء أكثر من 100 ألف مواطن أمريكي وأفغاني وهي أكبر عملية إجلاء جوية من نوعها.

وأكد بايدن أن قاعدة باجرام العسكرية لم تكن ذات أهمية كبرى مؤخرًا والأولوية كانت لتأمين قواتنا ومواطنينا في كابول، مضيفا أنه لا دليل حتى الآن على تواطؤ بين طالبان وتنظيم داعش، مضيفا أنه من مصلحة طالبان مغادرة القوات الأمريكية في الوقت المحدد.