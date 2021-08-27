شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين: 3600 وحدة تقدم الخدمات الصحية للحوامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور فوزى فتحى مدير مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، أن المبادرة هى امتداد لمبادرة 100 مليون صحة، موجهة للمرأة الحامل، موضحا أن هناك تنسيق مع المستشفيات الجامعات وبعض الجهات الخاصة من خلالها نتعاون للوصول لكل الحوامل في مصر، لافتا إلى أن هناك 3600 وحدة صحية تقدم الخدمات الصحية للحوامل.

وقال مدير مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية ندى رضا، أن المبادرة انطلقت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى وعناية وزيرة الصحة، حيث نسعى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاكتشاف الأمراض التي يمكن اكتشافها والتدخل لمنع مضاعفتها ونقل العدوى بها.

وأوضح مدير مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، أنه يجرى عمل فحوصات للأم للكشف عن أمراض إذا لم يتم كشفها يكون لها مردود ومضاعفات خطيرة عليها وإمكانية انتقال المرض للجنين قد تصل للوفاة، مثل الفيروس المتخصص بالاتهاب الكبدى، ونقص المناعة البشرى، بجانب الاكتشاف المبكر لمرض السكر والسمنة والضغط، كما أن سوء التغذية يؤثر على الجنين.