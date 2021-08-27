شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات بداية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت وزارة التعليم العالى باب التسجيل بموقع التنسيق الالكترونى لطلاب المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، اليوم الخميس في تمام الساعة 7 مساء، حيث كانت الفرصة الأخيرة للطلاب المرحلة الأولى للتقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماعا بعدما تم غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق لمراجعة حصر أعداد الطلاب المتقدمين بالمرحلة وكذلك حصر رغبات الطلاب ووضع أعداد المقبولين بالكليات، إضافة إلى الانتهاء من ترشيح الطلاب للكليات لإعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.

وأكد السيد عطا المشرف على أعمال مكتب التنسيق فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية خلال 72 ساعة.