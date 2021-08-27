شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنظم ملتقى توظيف لتوفير ألف فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور حسام فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، نائبًا عن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ملتقى التوظيف والتدريب بالمنطقة الشمالية الذى أقامته المحافظة وجهاز تشغيل شباب الخريجين بمركز شباب السواح .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن هذا الملتقى يأتى فى إطار تفعيل مبادرة حياة كريمة التى يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وفى إطار إهتمام الدولة بالشباب وتوفير فرص عمل لهم .

ويهدف الملتقى إلى توفير ما يقارب 1000 فرصة عمل وتدريب لشباب المنطقة الحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة بالإضافة إلى توفير فرص عمل لغير الحاصلين على مؤهلات وذلك بمجالات مجال الادارة والتسويق والمحاسبة والمبيعات وإدخال البيانات وسائقين وعماله.

كما يقدم الملتقى التوظيفى فرص تدريبية ومنح مجانية للشباب للتأهيل على برامج الحاسب الالي والتنمية البشرية، وعلى هامش الملتقى تقدم لجنه الخدمة المهنية روتاري مصر برنامج التوعية للسيدات عن صحة المرأة والأسرة ومخاطر الزيادة السكانية.



يذكر أن محافظة القاهرة تقيم هذا الملتقى بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وبحضور عدد من نواب مجلس النواب، والدكتورة رانيا حسن رئيس جهاز شباب الخريجين وعدد من قيادات محافظة القاهرة.