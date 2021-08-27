شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يعزي رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني في ضحايا الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن خالص تعازي مصر، حكومةً وشعباً، لجمهورية السودان الشقيقة ولذوي ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدداً من الولايات السودانية، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ومؤكداً على تضامن مصر الكامل مع السودان الشقيق في تلك الظروف، وذلك في إطار ما يجمع البلدين الشقيقين وشعبي وادي النيل من أواصر أخوية وتاريخية راسخة.

من جانبه، أعرب الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن خالص تقديره للرئيس على تعازيه ومشاعره الصادقة، مشيراً إلى ما تعكسه من خصوصية العلاقات المصرية السودانية على المستويين الرسمى والشعبى وما تتميز به من قوة ومتانة.