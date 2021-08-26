شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2021.. غلق باب التسجيل لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت وزارة التعليم العالى باب التسجيل في المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، اليوم الخميس في تمام الساعه 7 مساء، حيث كانت الفرصة الأخيرة للطلاب المرحلة الأولى للتقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.

وكان أوضح السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى اليوم في تمام السابعة مساء.

جدير بالذكر أن الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، كان قد أعلن فتح معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني طوال فترة التنسيق.