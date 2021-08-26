شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الأمريكية تتوعد تنظيم داعش: سنرد على تفجيرات مطار كابول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على الرد على تنظيم داعش بعد هجوم مطار كابول، وتوقع البنتاجون استمرار هجمات داعش خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن التنظيم لن يردع الولايات المتحدة عن تنفيذ مهمتها، مضيفا أن عمليات الإجلاء من كابول ستتواصل رغم ما حدث.

وأكد البنتاجون أنه سيتم التواصل والتنسيق مع طالبان بشأن منع وقوع هجمات إرهابية، وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن نحو ألف مواطن أمريكي لا يزالون في أفغانستان.

وأكد قائد القيادة الأمريكية الوسطى، أن هناك عيوب فى عملية فحص القادمين للمطار، ونعمل على تحسين آليات التفتيش بالتعاون مع حركة طالبان.

وأفاد مراسل قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن تنظيم "داعش" أعلن مسئوليته عن هجومى مطار حامد كرزاى فى كابول، وقالت وكالة أسوشيتيد برس، بأن 11 جنديا من الجيش الأمريكى وطبيب قتلوا فى التفجيرات التى وقعت اليوم بمحيط مطار كابول، وارتفعت عدد ضحايا تفجيرات كابول فى أفغانستان إلى 40 قتيلا و130 جريحا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أفغانية.