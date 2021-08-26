شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: ربط 84 منشأة كبرى بمنظومة مراقبة الانبعاثات الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس مصطفى مراد، رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة، إنه تم ربط 84 منشأة كبرى بمنظومة مراقبة الانبعاثات الصناعية، موضحا أنه يتم مراقبة 84 منشأة كبرى وهناك أكثر من 488 مدخنة مراقبة على مدار الساعة طوال السنة لضمان عدم تأثيرها على جودة الهواء، وهناك مراقبة لحظية مباشرة من الوزارة.

وأضاف رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية ندى رضا، أن قطاع الطاقة وقطاع النقل يستهلكان كميات طاقة كبيرة والانبعاثات الصادرة منهما مؤثرة على جودة الهواء.

وأوضح رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة، أن قطاع الطاقة يؤثر على جودة الهواء بنسبة 45%، بينما 23% لقطاع النقل يؤثر على جودة الهواء، مشيرا إلى تطبيق إجراءات متابعة ومراقبة إلكترونية على الصناعة من خلال فروع جهاز شئون البيئة.