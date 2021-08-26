شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس آخر أيام أغسطس ومطلع سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الجمعة 27 أغسطس إلى الأربعاء 1 سبتمبر2021.

ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية نهاراً، معتدل الحرارة رطب ليلا علي كافة الأنحاء.

وأشارت الهيئة، إلى ظهور شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتابعت الهيئة: "تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الر طوبة، حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلا".

وعن طقس الجمعة، أوضحت الهيئة، أنه يشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر (سانت كاترين-شلاتين-حلايب)، على فترات متقطعة بنسبة 40%.

وجاءت درجات الحرارة ونسب الرطوبة على النحو التالي: