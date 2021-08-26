يوفر 1000 وظيفة.. محافظة القاهرة تقيم ملتقى توظيفيا بالسواح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

افتتح الدكتور حسام فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ملتقى التوظيف والتدريب بالمنطقة الشمالية الذي أقامته المحافظة وجهاز تشغيل شباب الخريجين بها بمركز شباب السواح.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على أن هذا الملتقى يأتي في إطار تفعيل مبادرة حياة كريمة التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار اهتمام الدولة بالشباب وتوفير فرص عمل لهم.

ويهدف الملتقى إلى توفير ما يقارب من 1000 فرصة عمل وتدريب لشباب المنطقة الحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة بالإضافة إلى توفير فرص عمل لغير الحاصلين على مؤهلات وذلك بمجالات مجال الإدارة والتسويق والمحاسبة والمبيعات وإدخال البيانات وسائقين وعمالة.

كما يقدم الملتقى التوظيفي فرصا تدريبية ومنحا مجانية للشباب للتأهيل على برامج الحاسب الآلي والتنمية البشرية.

وعلى هامش الملتقى تقدم لجنة الخدمة المهنية روتاري مصر برنامج التوعية للسيدات عن صحة المرأة والأسرة ومخاطر الزيادة السكانية.

يذكر أن محافظة القاهرة تقيم هذا الملتقى بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وبحضور عدد من نواب مجلس النواب والدكتورة رانيا حسن رئيس جهاز شباب الخريجين وعدد من قيادات محافظة القاهرة.