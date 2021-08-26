6 سنوات من المعاناة.. تفاصيل جديدة في اقتحام مهتز نفسي لبنك بشارع فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ملابسات جديدة كشتفها تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في اقتحام مهتز نفسيا فرع أحد البنوك بشارع فيصل.

جهود البحث والتحري أشارت إلى أن الشاب "25 سنة" يقطن بنفس العقار محل فرع البنك، ويعالج من أمراض نفسية منذ 6 سنوات.

يوم الواقعة علم الشاب برغبة أسرته في نقله إلى مصحة للعلاج النفسي. حاول العشريني الهرب فاحتمى بفرع البنك المشار إليه.

أثناء اصطحابه عنوه كسر زجاج غرفة الأمن الإداري فتم إبلاغ الشرطة التي حضرت وتمكنت من السيطرة على الموقف والقبض عليه.

تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الطالبية إشارة من إدارة شرطة النجدة باقتحام شاب فرع أحد البنوك بشارع فيصل.

تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث فرقة الطالبية والعمرانية، توصلت إلى أن شابًا في العشرينيات يعاني من اضطراب نفسي اقتحم فرع البنك لرفضه محاولة أسرته لنقله إلى مصحة نفسية.

حسب تحريات الرائد محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية، كسر الشاب زجاج غرفة الأمن الخاص بالبنك قبل السيطرة عليه وتسليمه إلى قوات الأمن.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.