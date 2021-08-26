في ظروف غامضة.. مصرع مسن سقط من أعلى عقار بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقى مسن مصرعه إثر سقوطه من أعلى سطح عقار في ظروف غامضة بمدينة 6 أكتوبر.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بمصرع عجوز إثر سقوطه من علو بالحي الثاني.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعُثر على جثة "باسم.م."، 62 سنة مصاب بكدمات وكسور متفرقة بالجسم. وجرى نقل الجثة إلى مستشفى أكتوبر المركزي.

ويعكف فريق بحث على كشف ملابسات الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المركبة بمحيط المكان، وسماع أقوال شهود العيان، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.