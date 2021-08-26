شكرا لقرائتكم خبر عن حبس دجال 4 أيام لضربه سيدة حتى الموت بزعم إخراج الجن منها فى حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمرت نيابة حلوان بحبس دجال 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بضرب سيدة حتى الموت بزعم علاجها من الجن.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على متهم بقتل سيدة أثناء علاجها من أمراض نفسية بمنطقة حلوان، وتحرر محضر بالواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا من الأهالي بوفاة ربة منزل، بمنطقة حلوان بعد تعرضها للضرب حتى الوفاة على يد معالج روحانى.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وبسؤال أهل المتوفية، أكدوا أنها تعاني من مرض نفسى، وكان معالج روحاني يعمل على علاجها، وتم القبض عليه، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التى أخطرت لمباشرة التحقيقات.