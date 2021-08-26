شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت جورنال عن مسئول أفغاني: 60 قتيلا بتفجير مطار كابول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسئول أفغاني، تأكيده سقوط 60 قتيلا بتفجير مطار كابول الذى وقع اليوم الخميس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية سقوط 10 قتلى من الجنود الأمريكيين بهجوم مطار كابول.

وفى وقت سابق أفاد مراسل قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم بأن تنظيم "داعش" أعلن مسئوليته عن هجومى مطار حامد كرزاى فى كابول، وارتفعت عدد ضحايا تفجيرات كابل فى أفغانستان إلى 40 قتيلا و130 جريحا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أفغانية.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسئولين أمريكيين إن السفير الأمريكى بكابول أكد مقتل 4 من المارينز فى التفجير وإصابة 3 آخرين، كما أكد البنتاجون أن عددا من الجنود الأمريكيين قتلوا وآخرين جرحوا في التفجير المعقد الذى وقع عند مطار كابل، وبدوره، يدرس البيت الأبيض العديد من الخيارات فيما يخص عملية الإجلاء من كابول خاصة بعد تفجيرات اليوم، والتى وقع على إثرها إصابات فى صفوف الجنود الأمريكين هناك، وأكد البيت الأبيض بحسب وسائل إعلام أمريكية أن الأولوية هى السلامة للأمريكين هناك.