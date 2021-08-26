شكرا لقرائتكم خبر عن هايسنس العالمية تضخ 170 مليون دولار في مصر وتوفير 4 آلاف فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة هايسينس الصينية ضخ استثمارات 170 مليون دولار عبر شراكة مع مجموعة العربي لأول مرة في السوق المصري لتصنيع منتجات: الثلاجة، والتكييف، والتليفزيون، لتوفيرأكثر من 4000 فرصة عمل .

ووقعت شركة هايسنس اتفاق مع مجموعة العربي بحضور، اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، واللواء عبدالرؤوف الأحمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والدكتور أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة، والدكتور إبراهيم السجيني مساعد وزير الصناعة للشئون الاقتصادية، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، وجاسون نائب هايسنس والمهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي وكوكبة من الإعلاميين والصحفيين ومسؤولي الجانبين المصري والصيني.

وعلق جيسون أو، العضو المنتدب لشركة هيسنس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حفل التوقيع قائلاً: "نسعي لتعزيز ماركة هايسنس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و أن هذه الشراكة في مصر تتيح فرصا لا مثيل لها لتصنيع وتسويق منتجاتنا وتعزيز وجودنا في جميع أنحاء مصر ".

وأضاف أن هايسنس قد حققت نموا بنسبة 116% في الشرق الأوسط في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بعام 2020 في منتجات التلفزيونات والتي حققت مبيعاته بنسبة 94٪، والأجهزة المنزلية بنسبة 134٪، بالإضافة إلى تكييف الهواء بنسبة 120٪ .