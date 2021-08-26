شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: برنامج تنمية الصعيد نجح فى تقليل نسبة الفقر بسوهاج وقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ولدت من رحم برنامج "تنمية الصعيد"، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتنفيذ كافة بنود البرنامج في مبادرة "حياة كريمة"، بعدما تمكن من تخفيض نسبة الفقر في محافظتى "سوهاج وقنا".

وأضاف "الهلباوى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة الحياة، أن برنامج "تنمية الصعيد"، بدأ في عام 2018، في محافظتى سوهاج وقنا، وأثبت نجاحاً كبيراً حيث كانت تشهد هذه المحافظات معدلات فقر متقدمة، وتابع: "ولكن البرنامج تمكن من تقليل نسبة الفقر بهما".