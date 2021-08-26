شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى حالات حرجة بلندن: اللقاحات المتعددة ثبتت فاعليتها ضد متحورات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حاتم سليمان، استشارى طب الحالات الحرجة للقلب والصدر بلندن، إن اللقاحات المتعددة التى يطعم بها المواطن فى جميع دول العالم ثبتت فعاليتها ضد متحورات فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج "اليوم"، المذاع على قناة DMC، تقديم سارة حازم، أن اللقاحات المستخدمة ضد فيروس كورونا قللت من الحالات الحرجة، كما قللت من الوفيات.

وتابع أن الفيروس سيأخذ وقت فى القضاء عليه ولابد من التعايش معه فى الفترة الحالية مثل فيروس الأنفلونزا، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعى.

وكان الدكتور حاتم سليمان استشارى الحالات الحرجة، قال إن متحور دلتا هو السلالة الهندية من كورونا وهو أسرع السلالات انتشارا، وتم اكتشافه في ديسمبر الماضى وكان يطلق عليه المتحور الهندى ولكن الصحة العالمية حولت أسماء المتحورات إلى الحروف اللاتينية.