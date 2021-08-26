شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات رئاسية بضرورة انتهاء تطعيم العاملين بالتعليم قبل بدء الدراسة على صفحات الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" توجيهات رئاسية بضرورة انتهاء تطعيم العاملين بالتعليم قبل بدء الدراسة.. «مدبولى»: اجتماعات أسبوعية بشأن مشروعات «حياة كريمة».. ووزيرة الصحة: تطعيم 1.3 مليون من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

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