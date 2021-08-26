أخبار مصر

توجيهات رئاسية بضرورة انتهاء تطعيم العاملين بالتعليم قبل بدء الدراسة على صفحات الخليج 365

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات رئاسية بضرورة انتهاء تطعيم العاملين بالتعليم قبل بدء الدراسة على صفحات الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" توجيهات رئاسية بضرورة انتهاء تطعيم العاملين بالتعليم قبل بدء الدراسة.. «مدبولى»: اجتماعات أسبوعية بشأن مشروعات «حياة كريمة».. ووزيرة الصحة: تطعيم 1.3 مليون من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

 

أقرأ في العدد أيضا .. - مجلس الوزراء: بدء  الدراسة 9 أكتوبر المقبل دون تأجيل

- 92% للطب و 91%  للأسنان.. مؤشرات المرحلة الأولى للتنسيق

- الإعلام حائط صد الشائعات وحارس بوابة الوعى والتنوير.. التشريعات.. سلاح مهم فى المعركة.. رئيس "اتصالات النواب": لا يمكن التغافل عن مخاطر السوشيال ميديا وهناك ما يقرب من 10 ملايين حساب وهمى منها ما يعمل على بث الشائعات

- المواطنون يعبرون عن سعادتهم بالمبادرة.. «حياة كريمة» تغير أوضاع ثلثى سكان أسوان

- الطاقة الركيزة الأساسية لإحداث التنمية.. 43 مليار جنيه استثمارات الكهرباء خلال 2021\2022

- على رأسهم صلاح والننى.. البدرى يختار 27 لاعبا في قائمة المنتخب الوطنى

- «التعليم» تستعد لامتحان الدور الثانى للثانوية العامة.. الدخول بالكتاب المدرسى والامتحان «بابل شيت» ومن بنوك الأسئلة ويعتمد على الفهم.. ونصف الدرجة للراسب فى مادتين فأقل والدرجة الفعلية للمؤجلين

- «التعليم»: لن يسمح للعاملين بدخول مقر العمل إلا بعد تلقى لقاح

- مترو الأنفاق يطلب سائقين حاصلين على مؤهلات عليا بمرتبات 7 آلاف جنيه.. السكة الحديد تطلب مهندسين ميكانيكا وكهرباء ومدنى وفنيين وتشترط السن من 21 إلى 30 عاما

- رانيا المشاط تبحث العلاقات الاقتصادية المشتركة مع وزير الخارجية السيراليونى

- دخلوا السجون بإعاقة وسيخرجون على أقدامهم.. الداخلية توفر أطرافا صناعية لنزلاء خلف الأسوار تقارير أجنبية: الالتزام بأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية

- «الرى» تكشف: الفيضان الوارد إلى مصر أعلى من المتوسط.. التغيرات المناخية أصبحت متطرفة.. ولا يمكن التنبؤ بحجم أمطار الشتاء المقبل

- التنمية المحلية تبدأ تدريب قياداتها على تطبيق قانون انتظار المركبات بالشوارع

عدد الخليج 365
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا