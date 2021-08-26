شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المؤشرات شبه النهائية للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، وغلق باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة بموقع التنسيق الإلكترونى اليوم الخميس، بدأت تتكشف المؤشرات شبه النهائية للقبول بالكليات الجامعية لعام 2021 / 2022.

المؤشرات شبه النهائية وفقا لما كشفه المجمع التكرارى لمجاميع طلاب الثانوية العامة والطاقة الاستيعابية لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق، كشفت عن انخفاض الحد الأدنى للقبول بالكليات، فمن المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول بكلية الطب 92% وأقل وانحفاض الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان إلى 91%.



المؤشرات شبه النهائية للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020 - 2021

ومن المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة 90% وبالتالى يقف الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعى عند الحد الأدنى المعلن لطلاب شعبة علمى علوم المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات عند 88.4%.

ومن المتوقع أن يسجل الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة 80% وبالتالى قد يصل القبول بكلية سياسة واقتصاد 86% فيما أقل، وكذلك انخفاض الحد الأدنى للقبول بكليات الإعلام والالسن حيث من المتوقع أن يكون القبول بكليات الألسن أدبى عند 85.9%.