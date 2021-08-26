شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. تخفيض نسب القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفنى دفعة أكتوبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها إنه فى ظل تطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعى فى جمهورية مصر العربية، وفى ضوء النتائج والنسب المئوية للمجموع لطلبة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2021 وما ترتب عليه من تداعيات لانخفاض الحد الأدنى للقبول للجامعات الحكومية والخاصة، صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على تخفيض نسب القبول للكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2021، بحيث تقبل الكلية الحربية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والأدبى، بنسبة مئوية للمجموع 60 % فأكثر.

وتقبل الكلية البحرية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى شعبتى ( الرياضيات – العلوم) وكذلك الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بنسبة مئوية للمجموع 60 % فأكثر.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

تخفيض نسب القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفنى دفعة أكتوبر 2021

فى ظل تطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعى فى جمهورية مصر العربية، وفى ضوء النتائج والنسب المئوية للمجموع لطلبة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2021 وما ترتب عليه من تداعيات لانخفاض الحد الأدنى للقبول للجامعات الحكومية والخاصة، صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على تخفيض نسب القبول للكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2021 كالأتى:

الكلية الحربية: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والأدبى، بنسبة مئوية للمجموع 60 % فأكثر.

الكلية البحرية: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى شعبتى ( الرياضيات – العلوم) وكذلك الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بنسبة مئوية للمجموع 60 % فأكثر.

الكلية الجوية: تقبل الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والأدبى، بنسبة مئوية للمجموع 55 % فأكثر.

الكلية الفنية العسكرية: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة الرياضيات) فقط وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية ( علمى ) والشهادات المعادلة من القسم العلمى بنسبة مئوية للمجموع 76 % فأكثر.

كلية الدفاع الجوى: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة الرياضيات) فقط، وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط أن يكون الطالب قد تحصل فى مادتى الفيزياء والرياضيات على 70 % فأكثر ، بنسبة مئوية للمجموع 71 % فأكثر.

كلية الطب للقوات المسلحة : تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة العلوم فقط)، وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بنسبة مئوية للمجموع 88 % فأكثر.

المعهد الفني للقوات المسلحة: يقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (القسم العلمى) شعبة (الرياضيات - العلوم) وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية (القسم العلمى) بنسبة مئوية للمجموع 55 % فأكثر.

وسيتم تطبيق التخفضيات السابق ذكرها على الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة 2021 فقط، وليس الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة العام السابق 2020 وذلك لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

الرئيس السيسى يؤكد أهمية تكوين جيل من الدعاة المستنيرين لصياغة رأى عام دينى منضبط

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية تكوين جيل متميز من الأئمة والدعاة المستنيرين يستطيعون صياغة رأي عام ديني منضبط مع الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

واطلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لخطة وزارة الأوقاف بشأن تدريب الأئمة، موجهاً بتعزيز جهود دعم الأحوال المالية للأئمة، وتكثيف البرامج التدريبية العلمية والثقافية عالية المستوى الموجهة لهم، سواء بأكاديمية الأوقاف الدولية أو بالتعاون مع المؤسسات المعنية بصناعة الوعي وبناء الشخصية، وذلك تعزيزاً لاستراتيجية الدولة لنشر الفكر الوسطي الرشيد ومبادئ صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة، من خلال تكوين جيل متميز من الأئمة والدعاة المستنيرين، الذين يستطيعون صياغة رأي عام ديني منضبط، على نحو يراعي المستجدات وينتهج فقه الواقع، دون الإخلال بالحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الاجتماع تناول "استعراض جهود وزارة الأوقاف في تطوير هيئة الأوقاف، فضلاً عن تدريب وتأهيل الأئمة، وكذلك نشاط الوزارة في مجال التأليف والترجمة".

وقد عرض الدكتور محمد مختار جمعة، جهود وزارة الأوقاف في إدارة أموال هيئة الأوقاف، وذلك لضمان تنمية أعيان واستثمارات الأوقاف وتحقيق أعلى عائد منها، حيث وجه الرئيس السيسي في هذا الإطار باستمرار جهود الحفاظ على مال الوقف وتنميته وحسن إدارته.

تفجيرات مطار كابول.. مقتل 13 بينهم أطفال وإصابة عناصر من طالبان

ذكرت وكالات الأنباء منذ قليل، إن انفجارين علي الأقل وقعا بمحيط مطار كابول عصر اليوم الخميس، خلفا على الأقل 13 قتيلاً بينهم أطفال، إضافة إلى عشرات المصابين يقدرون بخمسين شخص على الأقل.

وذكرت وسائل إعلام عالمية، أن الانفجارين أسفر عن إصابة عدد من عناصر طالبان التي كانت تتولي تأمين المطار.

وقالت شبكة فوكس نيوز الأمريكية نقلاً عن مصادر إن كافة بوابات مطار كابول غير آمنة، فيما حذرت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين المتواجدين في أفغانستان من التوجه إلى مطار كابول أو محيطه.

الحكومة توافق على ضم مدة الخبرة للمثبتين على الصناديق الخاصة قبل قانون الخدمة المدنية

وافق مجلس الوزراء على إجازة ترقية وضم مدة الخبرة العملية والعلمية للمثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة قبل العمل بقانون الخدمة المدنية.

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد مصلحة الجمارك مع شركة (e-finance )؛ لإنشاء مركز اتصالات لخدمة المتعاملين مع المصلحة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير المصلحة، والعمل على استخدام أحدث الأساليب والأنظمة التكنولوجية ودمجها مع الأنشطة الأساسية الخاصة بها، بما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المصلحة، وبما يُمكن في الوقت نفسه من الرد على جميع استفساراتهم وشكاواهم.

التعليم: لن يُسمح للعاملين بالمدارس بالحضور إلا بعد تلقى لقاح كورونا

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية، عبر شبكة الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة تلقى العاملين بالتعليم قبل الجامعى لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، والوقوف على النسب المحدثة والتي تشتمل على أعداد العاملين متلقي الجرعتين، والعاملين متلقى الجرعة الأولى، والمسجلين لتلقى الجرعات ومن لم يقم بالتسجيل حتى الآن.

أكد الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين أن استكمال تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا على رأس قائمة اهتمام الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف عامًا دراسيًا جديدًا حضوريًا بالمدارس، وهذا يتوقف على نسب تلقي المعلمين للقاح، موضحًا إنه لن يُسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تلقي اللقاح سواء بالمدارس الحكومية أوالخاصة أو الدولية.

التعليم توجه بتوسيع قاعدة تطعيم طلاب الثانوى ضد كورونا قبل بدء العام الدراسى

كشفت وزارة التربية والتعليم، عن توسيع قاعدة تطعيم طلاب المرحلة الثانوية باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة فى خطاب لها، تم إرساله للمديريات التعليمية، أنه يتم التنسيق بشأن وضع خطة لتطعيم أكبر عدد من طلاب المرحلة الثانوية تمهيدا لحصول الطلاب على التطعيم قبل بداية العام الدراسى، كما وجهت الوزارة المديريات التعليمية بالتنسيق مع مديرية الصحة فى هذا الشأن.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فى خطاب لها، أنه يبدأ العام الدراسي القادم بالمدارس الرسمية والخاصة والعربي واللغات اعتبارا من 9 أكتوبر 2021 طبقا للخريطة الزمنية المعتمدة، على أن يبدأ بكافة المدارس الدولية اعتبارا من 12 سبتمبر المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه على جميع المدارس اتباع تعليمات وزارة التربية والتعليم سواء من خلال حضور الطلاب فعليا أو من خلال منصات التعليم الرقمية أو نظام التعلم عن بعد "أونلاين"، وستراعى المواعيد والضوابط سالفة الذكر وعلى كافة جهات الاختصاص والمدارس التي تطبق المناهج الدولية الخاصة والحكومية الالتزام بها.