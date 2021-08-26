شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشركة القابضة للمطارات يكرم المحالين للمعاش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عددا من المديرين البالغين السن القانونية للمعاش، ومنحهم شهادات تقدير على ما بذلوه خلال فترة وجودهم في العمل.

ووجه المهندس محمد سعيد محروس، التهنئة للمكرمين متمنياً لهم المزيد من النجاح والتوفيق بإذن الله في حياتهم القادمة، كما وجه لهم الشكر لما قدموه لشركتهم و قطاع الطيران المدني في مسيرة خدمتهم.

وقدمت كل من اللجنة النقابية للعاملين بالشركة القابضة ولجنة النشاط الرياضي والإجتماعي بالشركة، شهادات تقدير للمكرمين شاكرين لهم مدة خدمتهم المميزة.