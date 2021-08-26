من ميلانو إلى الشرقية.. إيطالي يزور مصر للتطعيم ضد كورونا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

زار سائح إيطالي الجنسية، مصر لمدة 25 يومًا للحصول على تطعيم لقاح كورونا بمصل (سينو فارم أو سينوفاك) الصيني.

جاء ذلك بعد ما سأل السائح الإيطالي في 17 دولة مختلفة تعتمد هذين اللقاحين، عن كيفية الحصول على اللقاح لكنه وجد أنه يشترط على الأجنبي أن يكون لديه إقامة من أجل الحصول على التطعيم.

ثم سأل في مصر التي تعتمد اللقاحين، ووجد أن الإقامة ليس شرطًا للحصول على التطعيم، وعليه التقديم من خلال الموقع الإلكتروني أثناء الدخول إلى مصر.

واستغل السائح الإيطالي، الفرق المتنقلة التي تفعل الناس وحصل على التطعيم في أحد الفرق في محافظة الشرقية، ووجه الشكر إلى مصر والقيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي.