مصدر بـ"المركز الثقافي الألماني" يكشف تفاصيل دكتواره محمد رمضان: "بتتاخد بمبلغ بسيط"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد مصدر مسئول بالمركز الثقافي الألماني "جوته" بالقاهرة، أن المركز ليس له صلاحية منح الدكتوراه الفخرية وأن دوره يقتصر على منح شهادات تخرج الدورات التدريبية التي ينفذها فقط.

وحول إعلان الفنان محمد رمضان حصوله على الدكتوراه الفخرية من المركز الألماني الدولي في لبنان، قال المصدر: "هذا المركز لا يمثل المركز الثقافي الألماني المعتمد من الدولة الألمانية، وإنما مركز ثقافي يحمل اسم مشابه للمركز الثقافي الألماني".

وأضاف المصدر: "الدكتوراه الفخرية هي شهادة بدون رسالة أو مناقشة وتعطى للشخص تقديرًا لجهوده في مجالات معينة، ولابد للجهة التي تمنح الدكتوراه الفخرية أن تكون جهة تعليمية، وليس مؤسسة متخصصة في الكورسات، والدورات التدريبية".

وأكمل المصدر: "رأيت الشهادة التي نشرها الفنان محمد رمضان، وهي لا تمت للمركز الثقافي الألماني بصلة، ورجح أن الحصول على شهادة الدكتوراه الفخرية على طريقة محمد رمضان، سهلة، وتأتي عن طريق التعامل مع مركز ثقافي مثل هذا المركز، وعادة ما يكون عن طريق دفع مبلغ بسيط وهذه الأمور شائعة الآن، على عكس الحصول على الشهادات المعتمدة من الأكاديميات التعليمية الكبيرة المعتمدة عالميا، المرخص لها عالميًا".

وحسب الشهادة التي نشرها الفنان محمد رمضان، على حسابه، حصل أيضًا على لقب سفير الشباب من قبل مهرجان أفضل الدولية، وتضمنت الشهادة شعار "لوجو" وأسماء وزير الثقافة اللبناني، عباس مرتضى، ونقيب ممثلي المسرح والسينما والإذاعة، عبدالرحمن الشامي، ورئيس مهرجان أفضل، مازن نوري، ولم تشمل أي توقيعات.

اللافت أن المركز الذي منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية، ليس له وجود فاعل على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكان آخر منشور لهم منذ عام 2019، وتبين من صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يترأس مجلس إدارته شخص يدعى محمود عبدالله الخطيب، وتم تأسيس المركز في 19 أغسطس 2017 بلبنان، ويشير إلى أنه مسجل على البوردة الألمانية التابعة لوزارة الخارجية الألمانية، وأنه في الأصل جمعية ألمانية ثقافية تربوية تعليمية اجتماعية رياضية مهنية خدماتية، غير ربحية، لا تنتمي لأي جهات سياسية.

كما تبين أن الهدف من المركز هو الرقي بالشباب وتكوينهم للمساهمة في تنمية وتطوير المجتمع، ومكافحة الإقصاء الاجتماعي وإشاعة ثقافة السلم وحقوق الإنسان والتسامح والتعايش والعمل التطوعي لصالح الإنسان، والعمل على إبراز وتنمية المواهب والهوايات للشباب وصقلها لتحقيق نهضة ثقافية وفنية واجتماعية متكاملة، وإقامة الأنشطة الثقافية والرياضية والبحث عن مواطن الإبداع وتكريم المتفوقين بكافة المجالات.

كما يهدف المركز إلى تنظيم الندوات والمحاضرات والمعارض والمسابقات الفنية والمهرجانات والأنشطة الثقافية وتعزيز الروابط وخلق شراكة وتوأمة وتعاون وتنسيق مع المؤسسات والهيئات الثقافية والاجتماعية والخدمية التي تعمل لنفس الأهداف داخل لبنان والدول العربية والأوروبية.

وأثار الفنان محمد رمضان جدلاً واسعاً حين أعلن عن حصوله الدكتوراة الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي من قبل ما يسمى بالمركز الثقافي اللبناني الدولي.

ونشر رمضان، على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورًا للعديد من الشهادات التي حصل عليها خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان.

وقال رمضان عبر "فيسبوك": "شكراً معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراة الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي وشكراً المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي".

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