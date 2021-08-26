مدبولي: تكليفات من الرئيس السيسي بتحقيق الاستفادة القصوى من أراضي البحوث الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الخميس، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، مع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لاستعراض دراسة حول أصول وأراضي مراكز البحوث الزراعية في المحافظات.

وأكد مدبولي أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير أصول وأراضي مراكز البحوث الزراعية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الأصول والأراضي.

من ناحيته أشار اللواء ناصر فوزي إلى أن منهجية حصر ومعاينة أراضي مراكز البحوث الزراعية اعتمدت على تجميع كل المواقع الصالحة، ودراسة جميع المواقع مع جهات الولاية، والقيام بزيارات للمواقع المرشحة، موضحًا أنه بعد إجراء عمليات المراجعة والتدقيق والتصنيف للأراضي، تم عرض الأسبقية الأولى من الأراضي على الرئيس السيسي، في 15 أغسطس الجاري، بواقع 51 قطعة أرض، بمساحة 18514 فدانًا، تتضمن 23 قطعة تابعة لمراكز بحوث زراعية، و28 قطعة تابعة لمزارع قطاع إنتاج زراعي.

وأضاف: "يبلغ إجمالي عدد قطع الأراضي التي تم حصرها كأسبقية ثانية 48 قطعة، بمساحة 4360 قطعة أرض، في 15 محافظة لها ظهير صحراوي هي قنا، السويس، الشرقية، مطروح، بورسعيد، الجيزة، أسيوط، الإسكندرية، الإسماعيلية، المنيا، أسوان، سوهاج، الفيوم، بني سويف، والأقصر".

وتطرق رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة إلى عدد من التوصيات التي تضمنت آليات استغلال أراضي مراكز البحوث الزراعية على النحو الأمثل في المحافظات.