"مش عايز أتعالج".. كواليس اقتحام مهتز نفسي لأحد البنوك بشارع فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية امن الجيزة ملابسات اقتحام شاب مهتز نفسيا فرع أحد البنوك بشارع فيصل غرب المحافظة.

تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الطالبية إشارة من إدارة شرطة النجدة باقتحام شاب فرع أحد البنوك بشارع فيصل.

تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث فرقة الطالبية والعمرانية، توصلت إلى أن شابًا في العشرينيات يعاني من اضطراب نفسي اقتحم فرع البنك لرفضه محاولة أسرته لنقله إلى مصحة نفسية.

حسب تحريات الرائد محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية، كسر الشاب زجاج غرفة الأمن الخاص بالبنك قبل السيطرة عليه وتسليمه إلى قوات الأمن.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.