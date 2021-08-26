سيارتا إطفاء تخمدان حريقا في شقة سكنية بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الخميس، حريقا شبَّ بوحدة سكنية في منطقة العمرانية دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من العقار رقم 26 شارع فاطمة رشدي من شارع الهرم.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء وتبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الرابع، وأمكن محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات المجاورة.

ونفذ رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق.