مباحث المصنفات تداهم مقر قناتين فضائيتين بدون ترخيص في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية؛ لمكافحة جرائم المصنفات وإدارة القنوات الفضائية بدون ترخيص وحماية حقوق الملكية الفكرية

التحريات أكدت اتخاذ شخصين إحدى الشقق المستأجرة بالطالبية مقرًا لإدارة قناتين فضائيتين بدون ترخيص أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة وضبط أحدهما وبحوزته معدات وتجهيزات (2 جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" – 4 هارد ديسك مُحمل عليهم "أغانى – مسلسلات – إعلانات" بدون ترخيص يتم بثها عبر القناتين المشار إليهما – جهاز راوتر يستخدم فى تنظيم الدخول على شبكة الإنترنت لرفع محتوى القناتين).

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم.