مباحث الأموال العامة تكشف دهاء مدير مخزن اختلس كميات من المواد الخام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

مدير مخزن بإحدى الشركات استغل موقعه الوظيفي بحثا عن حلم الثراء السريع. اختلس كمية من المواد الخام ما أضر بالشركة بمبالغ مالية ظنا أنا فعلته ستمر مرور الكرام.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باستغلال مدير مخزن للخامات النوعية بإحدى الشركات مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة موقعه الوظيفى واختلس كميات من المواد الخام، مما أضر بالشركة محل عمله.

وحرصا منه على عدم اكتشاف جريمته نزع كارت بطاقة التعريف والصلاحية من البراميل المحفوظ بها تلك المواد المختلسة الصالحة للاستخدام ولصقها على براميل أخرى لذات المواد منتهية الصلاحية، مما أضر بالشركة بمبالغ مالية تمثل تكاليف مستلزمات الإنتاج، كما أمكن ضبط المستندات المؤيدة للواقعة.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.