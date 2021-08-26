شكرا لقرائتكم خبر عن "مياه القاهرة" تعلن عودة المياه لجميع مناطق عين شمس بعد إصلاح خط 1500مم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري، الانتهاء من إصلاح خط المياه قطر 1500مم اسفل مترو أنفاق عين شمس القادم من محطة مياه مسطرد مرورا بشارع 43 والمغذي لمناطق ( عزبة شريف - وبعض مناطق عين شمس – وبعض مناطق مصر الجديدة).

أوضح أنه يتم الآن متابعة الضغوط والمحطات بوصول المياه إلى جميع المناطق المتبقية التى يخدمها الخط والتأكد من وصول المياه جميع المواطنين.

وأشار إلى استمرار وجود فرق الطوارئ والورديات حتى التأكد من وصول المياه إلى جميع المواطنين وبحث اى شكاوى تصل إلى الخط الساخن 125.

وقدم رئيس الشركة، الشكر لجميع العاملين والمهندسين والفنيين بالشركة للانتهاء من أعمال اصلاح الخط المكسور وعودة المياه.