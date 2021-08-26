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"مياه القاهرة" تعلن عودة المياه لجميع مناطق عين شمس بعد إصلاح خط 1500مم

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القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري، الانتهاء من إصلاح خط المياه قطر 1500مم اسفل مترو أنفاق عين شمس القادم من محطة مياه مسطرد مرورا بشارع 43 والمغذي لمناطق ( عزبة شريف - وبعض مناطق عين شمس – وبعض مناطق مصر الجديدة).

 

أوضح أنه يتم الآن متابعة الضغوط والمحطات بوصول المياه إلى جميع المناطق المتبقية التى يخدمها الخط والتأكد من وصول المياه جميع المواطنين.

 

وأشار إلى استمرار وجود فرق الطوارئ والورديات حتى التأكد من وصول المياه إلى جميع المواطنين وبحث اى شكاوى تصل إلى الخط الساخن 125.

 

وقدم رئيس الشركة، الشكر لجميع العاملين والمهندسين والفنيين بالشركة للانتهاء من أعمال اصلاح الخط المكسور وعودة المياه.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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