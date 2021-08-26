شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مدير "اليونيدو": مصر رائدة فى الصناعات الغذائية والهندسية عالميا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أحمد رزق نائب المدير الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بالصناعات الغذائية التقليدية والصناعات الهندسية فى مصر، لافتًا إلى أنه لا يمكن إغفال الصناعات الغذائية التقليدية الموجودة فى مصر منذ أكثر من 500 عام، جاء ذلك في حواره مع جريدة الخليج 365.

وأوضح رزق، أن نقطة البداية لعمل منظمة الأمم المتحدة فى ملف الصناعات الغذائية التقليدية هو عمل مسح شامل للإرث المصرى من هذه الصناعات التقليدية والمحلية وخاصة الغذائية، ومن خلال هذا المسح تم تحديد أكثر من 400 منتج من بينها منتجات معروفة مثل التمور وأنواع مختلفة من الجبن " الدمياطي – القريش" وحفظ اللحوم والأسماك والعسل الأبيض والأسود بالإضافة إلى الفواكه المجففة وغيرها كثيرا من المنتجات.

وأضاف نائب الممثل الإقليمي لمنظمة "اليونيدو": "نولى لهذا القطاع الكثير من الاهتمام، وفى هذا الصدد بدأنا في التجهيز لتنظيم مسابقة دولية تركز على تشجيع التنافس وإظهار كل القدرات المصرية في مجال الصناعات الغذائية التقليدية، وعلى هامش هذه المسابقة سيتم تنظيم معرض يتم من خلاله دعوة كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التجارة، بالإضافة إلى كبرى الشركات السياحية والفنادق العالمية للعمل على فتح أسواق وتعاقدات استثمارية لدعم هذه الصناعات ذات الجودة العالية".

وقال نائب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو " جارى التجهيز للمسابقة بالتنسيق و وزراة التجارة والصناعة وجهاز المشروعات الصغير والمتوسطة على ان تقام المسابقة في الربع الأول من عام 2022 لافتا إلى ان هذه المسابقة تم تطبيقها في عدد من الدول منها سويسرا والمغرب وتونس وجورجيا في الوقت الحالي تزامنا مع مصر مؤكدا على المردود الإيجابي للمسابقة العالمية للمنظمة وما يقدمه المعرض المصاحب لها من نمو وإحداث طفرة في الصناعات الغذائية التقليدية".

وأشار نائب المدير الإقليمي لليونيدو أحمد رزق إلى الريادة المصرية أيضا في الصناعات الهندسية وفى مقدمتها الأجهزة الكهربائية والمنزلية وما تقدمه المصانع والشركات المصرية من أجهزة ذات جودة عالية تنافس الصناعات العالمية هذا بالإضافة إلى الريادة المصرية فى الصناعات الدوائية والكيميائية".