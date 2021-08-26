شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو لتفجيرات مطار كابول بأفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لانفجار مطار كابول بأفغانستان، حيث أكدت وزارة الدفاع الأميركية، الخميس، وقوع انفجار في محيط مطار كابل، وذلك بعد ساعات من تأكيد بريطانيا ورود معلومات استخباراتية تؤكد وقوع هجوم وشيك على المطار، مما عطل عمليات الإجلاء.

وقال المتحدث باسم البنتاجون على تويتر، إن عدد ضحايا الانفجار في محيط مطار كابل، "غير واضح في هذا التوقيت"، بينما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بأن وزير الدفاع الأميركي أطلع الرئيس جو بايدن على تفاصيل انفجار مطار كابول.

ونقل مراسلنا عن مصادر في "البنتاجون"، قولها إن الانفجار أسفر عن جرح 3 جنود أميركيين، لافتا إلى أن مصادر بريطانية أشارت إلى مقتل 11 شخصا.

وذكرت مصادر بريطانية أن الانفجار وقع قرب فندق البارون الذي يقيم به أجانب في محيط مطار كابل.

ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع التركية أن "انفجارين وقعا خارج مطار كابل ولم يسفرا عن ضرر للقوات التركية".