شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 20 ألف بطاقة رقم قومى جديدة للسيدات الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، ملحق بروتوكول التعاون القائم بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة لاستخراج 20 ألف بطاقة رقم قومي جديد للسيدات الأولى بالرعاية وغير القادرات ممن يرشحهن المجلس القومي للمرأة، بناء على الدراسة الميدانية التي تقوم بها باحثات المجلس من خلال التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، على نفقة وزارة الأوقاف ومن المبالغ المخصصة للبر وخدمة المجتمع.

جدير بالذكر أن إجمالي البطاقات التي تم استخراجها قبل ذلك من خلال البروتوكولات الموقعة مع المجلس القومي للمرأة بلغ (160) ألف بطاقة، ليصل العدد بهذا الملحق إلى (180) ألف بطاقة رقم قومى.

يأتي ذلك في ضوء رسالة الأوقاف في خدمة المجتمع واهتمامها بالمرة المعيلة والأولى بالرعاية وبموجب البروتوكول المشترك بين الأوقاف والمجلس القومي للمرأة.